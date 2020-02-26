【財政預算案2020】定息按揭貸款折射樓策轉向？莊太量：無關托市

撰文：彭焯煒
最後更新日期：
財政司司長陳茂波今日（26日）在《財政預算案》中公布，為了讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1,000萬元，年利率分別為2.75厘、2.85厘及2.95厘的10、15及20年期的定息按揭貸款。計劃的總貸款額為10億元，會視乎市場反應再作檢討。市場關注的是，有關政策似與「辣招」減供應的大方向背馳，是否喻示政府的樓市政策開始轉向？
中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，有關措施與政府「托市」無關，強調今次政府並非「減辣」，相信政府是為了向有意置業市民提供多一個選擇，「長遠而言市民一定有着數」。
陳茂波表示，政府將推出定息按揭貸款。（歐嘉樂攝）
陳茂波指現時樓價仍難以負擔 莊：收入不穩定人士受惠
陳茂波在記者會上表示，樓市在去年下半年有所調整，近期成交相對淡靜，認為現時樓價仍難以負擔，「現時不是合適時間調整辣招，政府今次推出定息按揭貸款，希望作為其中一個選項給市民買樓」。
莊太量認為，今次的貸款「政府應該是蝕住做」，但總貸款額為10億元，數目不大，相信只為試驗計劃，未來應會加碼。由於金額不高，相信與托市無關。莊太量又相信，今次貸款主要令收入不穩定的人士受惠，因他們過往向銀行借貸做按揭時，一般利息較高，故今次定息貸款可以減低他們面對利率波動的風險。