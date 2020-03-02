上車客疫市覓盤　荃灣中心3日6宗成交　代理：睇樓多過郊遊人潮

武漢肺炎於本港持續爆發，雖然樓價未見大幅回落，但有見業主態度放軟，上車客趁機入市。其中，荃灣上車屋苑交投相當暢旺。據區內代理透露，荃灣中心3日錄得6宗成交，個別成交低於「4球」！而3月首日荃景圍各主要屋苑已全數「開齋」，代理更笑言荃灣中心睇樓人潮勁過「郊遊人潮」！

近日10大屋苑周末成交保持暢旺，上車屋苑交投更是活躍，約500萬元的單位特別搶手。據中原10大屋苑周末成交顯示，著名上車屋苑嘉湖山莊錄得7宗成交；美聯10大屋苑的荃灣中心在過去周末亦有5宗成交。

汪敦敬：疫情雖未止 切忌睇位投機 應量力而為

祥益地產總裁汪敦敬表示，事實上，屯門、天水圍的上車屋苑成交未算特別暢旺，但相比兩周前急增五成，主要是早前疫情令市況過分淡靜。他表示，成交增加下，放盤數目沒有繼續積存，主要因為業主議價態度放軟，買家更願意入市，達致雙贏局面。

美聯物業荃景圍分行高級分區營業經理鍾家豪表示，過去3日荃景圍成交暢旺，各主要屋苑於3月已全部錄得成交，屬近年罕見，可見上車客購買力已陸續釋放，相信3月成交量有望創一年新高。

踏入3月，荃景圍主要屋苑已錄成交，其中荃灣中心短短數日已錄6宗成交。

貴為「上車屋苑」的荃灣中心，最近屢錄成交，過去數天已有6宗成交。其中荃灣中心17座12樓E室，實用面積329呎，作價448萬元，呎價13,617元。另外，據市場消息指，荃灣中心16座2樓C室，實用面積329呎，屬凶宅同層，約以350萬元成交，呎價僅10,638元，較市價低約兩成。

鍾家豪稱，荃灣中心一向是上車客的心水屋苑，而區內樓價亦較上月低位上升3％至5%，睇樓客更較疫情初期增加幾倍。現時荃灣中心有約55個放盤，入場單位為5座23樓D室，實用面積324呎，叫價440萬元。

另外，荃景圍另一大型屋苑、呎價較低的荃威花園，近日亦錄得2宗成交。其中P座8樓7室，實用面積477呎，成交價475萬，呎價不足1萬元，僅9,958元。鍾家豪指，目前屋苑有約76個放盤，有12個「鎖匙盤」，其中E座20樓4室，實用面積434呎，最新叫價480萬元，呎價約11,060元。

汪敦敬稱，相比疫情之前，現時業主的議價幅度有5%至10%。他認為，雖然疫情尚未完結，樓價亦未見底，但他不鼓勵用家睇位投機，因為市場走勢難以捕捉，最重要是量力而為。他建議，買家入市前應根據自己財政能力，留意利息支出能否低過租樓，而且買樓前應找銀行進行預批按揭。