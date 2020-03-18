【樓市疫境】利嘉閣：平均成交呎價1.44萬　較歷史高位累跌7.4%

「新冠肺炎」疫情持續，但在二手業主加大減幅，刺激二月下旬交投量大增，利嘉閣地產總裁廖偉強估計，三月份情況相若，料成交量大升，惟樓價續跌。

他指，2月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價再度回落，報14,441元，較一月的14,696元下跌1.7%，為5個月以來最大單月跌幅，並創過去13個月新低。若與去年五月時的歷史高位15,593元比較，樓價累跌7.4%。

當中，新界區21個指標屋苑實用呎價跌2.1%，報12,199元，成為跌幅最大的地區；九龍區21個指標屋苑實用呎價報15,499元，按月跌1.8%；至於港島區8個指標屋苑的實用呎價跌幅則相對輕微，跌0.5%，報18,395元。

列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑有37個，佔整體比率74%，當中，跌幅較顯著的屋苑包括東涌藍天海岸、馬灣珀麗灣、青衣灝景灣及荃灣愉景新城，分別錄10.7%、9.6%、9.5%及6.7%。

錄得樓價升幅較顯著的指標屋苑包括小西灣藍灣半島、紅磡海濱南岸、青衣盈翠半島及鰂魚涌康怡花園，實質按月升幅分別為6.8%、5.7%、3.7%及2.4%。

廖偉強指出，本地疫情已相對穩定，市民逐漸適應，沒當初爆發時恐慌，因此一些剛性及實際需求陸續回流市場，包括由一手市場帶旺下，二手市場亦能受惠。不過，疫情始終未散，加上一手以吸引價開售，二手業主仍要減價才容易去貨，因此預期三月份50指標屋苑呎價仍有約1%的跌幅；至於交投量料在二月份低基數及業主持續減價刺激下，於三月份有機出現大幅反彈甚至倍升的情況。