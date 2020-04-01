月入15萬也有首期問題！　專科醫生租樓10年　終借足八成上車

經常聽到有人說，「我係供得起樓，只不過冇首期」。香港樓價貴、首期高的問題，一直以來困擾不少無殼蝸牛。身為專科醫生的劉生，月入約15萬元，但就選擇月花1.5萬元租樓，等足10年才首次置業，斥950多萬元購入屯門「The Carmel」分層單位，月供2萬多元。

旁人或許覺得，劉醫生月入約15萬元，付四成首期置業是「等閒事」。但實情是，為免積蓄「一舖清袋」，全投磚頭，他選擇向發展商借足八成上車。

去年政府放寬按揭保險計劃，不少分析相信，措施特別針對收入較高的人士，目的是助用家以較低首期上車，解決「供得起，但無首期」的困難。

早前永泰地產（0369）旗下屯門新盤「The Carmel」陸續入伙，記者與資深驗樓師明哥，到過一間分層戶進行驗樓，期間與業主劉生閒談，本身居於太古城的他，因工作關係，約10年前隻身搬到屯門居住，花逾1.5萬元租住區內一個屋苑的海景單位，一直「邊租樓邊儲首期」，直到去年才斥資約955萬元，首置購入1座中層H室。

「The Carmel」環境清幽，但附近欠店舖及商場等，購買日用品消費的地方。（余俊亮攝）

在未有放寬按揭保險計劃前，一個900萬元的單位，未計及其他雜費，買家最少需支付360萬元作首期，身為專科醫生的他，現時月入約15萬元，要儲錢這筆首期理應「輕鬆自如」，但為何仍要選擇利用發展商所提供的八成按揭入市呢？

劉生稱，自己過去十年一直有意入市，但過去只要樓價超過600萬，買家要付4成首期，對他而言也是負擔，「如果想買大少少，要畀多嘅首期真係好多，新樓有發展商幫手做按揭會幫到手，如果（當時）好似依家咁放寬到8成，就好好多。」

「The Carmel」首張價單，部分單位呎價低見9,000多元。（余俊亮攝）

「唔想一舖清袋」

即使負擔得起首期，他亦要面對選擇少的問題，「900幾萬元只可以係灣仔買一個300幾方呎單位。」The Carmel 發展商推出首張價單，部分呎價低見9,000多元，更稱價錢是「回到2015年」。眼見去年初受中美貿易戰影響，樓價輕微回落，加上項目環境清幽，符合他心中的理想家居，因此決定入市。

現時他每月供款兩萬多元，正尋找銀行承造按揭，並坦言自己購入單位時，的確有能力支付四成首期，「方法一定有，不過唔想一舖清晒啲儲蓄，而且咁做的話就買唔到車位，所以最後（向發展商）借夠八成。」

置業後約半年，香港因反修例而引發一連串的社會事件，也令他對香港前景感到心灰，「冇預計買咗樓先發生呢件事。移民都有諗過，不過依家買咗樓，麻煩少少。」雖然香港前路添陰霾，但可喜的是所購入的單位質素不俗。記者曾與資深驗樓師明哥，到過其中一間洋房進行驗樓，當時已獲得明哥好評，今次再度直擊分層戶，亦得到逾90分的高分。

樓價貴、首期高，也困擾劉生這類專業人士。（余俊亮攝）

「來去水」處理續獲好評

明哥指，發展商於洋房項目中，花了不少心思在「來去水」處理上，在不同的平台及露台上，均用上兩個排水渠口。分層戶一樣，發展商於浴屏門邊由上而下都有防水膠邊，可避免門鉸邊出現滲水，明哥指是次設計屬少見，原條膠的設計更令防水效能提高，堪稱「滴水不漏」。

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不足之處是部分浴室企缸浴屏門未能緊貼，或膠邊有破損，以及主人房浴室企缸去水口渠隔上，有少量沙石須清走。

單位與洋房一樣，未有發現空心磚，僅在數處地台周邊欠掃口，因此明哥給予93分的高分。發展商當時回應指，已即時跟進執修位，絕大部分執修及檢查可於月內﹙2月﹚完成。至於個別項目，由於訂購物料或安排設備需時，會盡快完成工序並安排與業主作最後驗收。

分層戶執修位逐格睇