旺角新填地街住宅地周五截標　有測量師因應市況下調估值約1成

旺角新填地街及上海街的九龍內地段第11238號用地，將於明日（27日）截標，市場估值介乎1.2億元至2.9億元。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文，地皮屬「蚊型項目」，估計各小型發展商會有興趣。他指近年政府賣地以大型項目為主，令小型發展商很難參與，他估計，仍約有10個發展商入標，提供300至450呎單位為主，以供「上車客」及「小家庭客」。

由於地盤面積細，周圍環境以樓景為主，會影響發展商出價，但考慮到地皮銀碼細，估計樓面地價每呎約10,000元至12,000元，估值2.4元至2.9億元，總投資額約3億元至3.2億元，落成後每呎約賣18,000元起。

中原張競達：料每呎樓面地價僅5000元

中原地產測量師張競達指，該住宅地屬市區罕貴地皮，交通四通八達，惟景觀欠奉，而且規模太小，形狀奇怪，加上分成兩個細地盤，設計開則非常困難，發展時亦有一定限制，料實用率不高，將發展成細單位出售。他預料每呎樓面地價約5,000元，總值1.2億元。

林子彬：下調估值約1成

美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出的地皮位處旺角，地理位置方便，區內新供應不多，加上規模細，投資金額較少，料受到中小型發展商垂青。因應近期市況波動，投資氣氛受壓，項目最新估值約1.83億元，較之前下調約1成。

地段屬九龍內地段第11238號，位處旺角新填地街及上海街，可建樓面約24,043平方呎，將以地盤A及地盤B發展，地盤面積分別逾1,100平方呎及逾1,500平方呎。

林子彬預料，可建2幢20層以內之商業/住宅綜合項目，各以1梯1伙設計，主打開放式及1房細單位，估計可提供30多伙，礙於實用率偏低，經濟效益將有所影響。