美聯工商舖去年蝕近2000萬　黃漢成：料今年成交量谷底回升

美聯工商舖（0459）公布，去年虧損達1,960萬元，2018年同期則錄得4,818萬元盈利；每股虧損1.08仙，不派末期息。

期內收入4.42億港元，按年減少29%。公司指，去年全年整體工商舖物業買賣註冊宗數僅錄約4,666宗，按年下跌約49.9%，社會運動爆發後，市場交投明顯轉弱，去年下半年工商舖物業買賣註冊僅錄1,774宗，較上半年急挫38.7%，當中表現最差的為工廈物業，期內只錄得890宗註冊，較上半年減少47.4%，更創出自1996年有紀錄以來的歷史新低。

黃漢成：去年屬「艱難時期」

美聯工商舖執行董事兼行政總裁黃漢成表示，去年屬工商舖市場的「艱難時期」，今年投資市場前景仍然不明朗，雖然中港疫情有所好轉，但在歐美及中東等地卻不斷蔓延，而早前環球股市及石油價格表現波動，也令市場憂慮環球經濟或會出現大衰退。此外，中美貿易戰的未來發展，以及中國經濟放緩之勢持續，都為今年非住宅物業市場增添不明朗因素。

料今年成交量谷底回升

不過他相信，業主都願意擴大議價空間，加上本港疫情望逐漸好轉，同時市場憧憬中國及環球各國未來或會有「放水」、減息及增加基建等刺激經濟措施出台，都增加準買家及投資者的入市意欲，預期今年非住宅物業的成交量將從谷底回升。