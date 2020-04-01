不足1億批出旺角新填地街住宅地　測量師：小型發展商好擔心後市

地政總署公布，旺角新填地街及上海街住宅地，由鵬程亞洲以8,590萬元投得，以最大總樓面約24,462方呎計算，每方呎樓面地價約3,512元，較市場估值下限低約28%。

地皮上周五截標接獲5份標書。地皮面積約2718平方呎，兩個小地盤最高可建樓面分別約9000及1.15萬平方呎，合共最高可建築面積約2.45萬平方呎。

中原地產測量師張競達早前指，地皮規模太小，形狀奇怪，加上分成兩個細地盤，設計開則非常困難，發展時亦有一定限制，料實用率不高，將發展成細單位出售。他預料每呎樓面地價約5,000元，總值1.2億元。

林浩文：成交價完全低於預期

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，地皮以「超低價」成交，完全低於預期，反映小型發展商十分擔心後市，尤其「蚊型地皮」發展風險大，邊際利潤低。在疫情肆虐下，再加上經濟下行、失業率上升，買地條款的複雜性等因素，令發展商卻步及在出價上有大折讓。

他表示，這屬個別例子，但若果之後有其他大型地皮低價成交或流標，即代表大部份發展商對後市有擔憂。他估計總投資額1.6至2億元；落成後每呎賣1萬元已有合理利潤。

中標公司鵬程亞洲，於香港及新加坡從事買賣建築機械及備件、租賃建築機械以及提供建築機械維修及保養服務等業務。