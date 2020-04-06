「限聚令」令睇樓活動大減　中原：周末十大屋苑成交跌逾50%

「新冠肺炎」疫情持續，政府推出多項控制市民社交距離的措施，包括「限聚令」。中原地產表示，措施令大部份市民選擇留家避疫，睇樓活動大減，周末十大屋苑僅錄7宗成交，按周下跌53.3%，創八周新低，多達6個屋苑捧蛋收場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時睇樓活動大減，影響二手交投步伐，加上願意大幅減價的業主早於二月及三月擴大議幅，平價筍盤早已被市場吸納，減價盤減少，亦令交投進一步放緩，二手未來走勢還看疫情發展。

利嘉閣指，準買家觀望，四月份至今太古城仍未錄成交。（資料圖片）

利嘉閣：太古城未「開齋」

利嘉閣亦指出，「限聚令」制肘下，加上平盤貨源有限，十大屋苑周末僅錄8宗成交，按周少近三成，過半數屋苑出現零成交，為近八周最少。

利嘉閣高級經理黃凱達表示，受天雨影響，加上業主未有進一步提高減價空間，準買家持觀望態度，未見積極入市。太古城於剛過去的周末未有錄得成交，而四月份至今5天，屋苑暫時仍未「開齋」。

美聯：按周少兩成 維持雙位數水平

美聯就表示，周末錄得約12宗買賣成交，按周少兩成，仍連續第8個周末維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一、二手睇樓時亦需配合「限聚令」，不過若在疫情下，四月份沒有全新大型新盤推出，預料一手交投將集中餘貨盤，購買力將繼續流向二手。