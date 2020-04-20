【新盤戰報】OCEAN MARINI加推51伙　平均呎價1.67萬元

新冠肺炎疫情稍見緩和，新盤陸續恢復銷售部署。會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI昨日加推51伙，折實平均呎價為16,705元，較首張價單折實呎價14,688元高13.7%，發展商指，撇除景觀、樓層等因素，該張價單屬原價加推。

第6號價單涉51伙，包括39個兩房連工作間、3個三房一套連儲物室單位、6個四房單位、2個平台特色戶及1個天台特色戶，實用面積由525至1,062平方呎，發展商最高提供22.1%的折扣，折實售價約870.6萬至1,805.4萬元，折實呎價15,551至21,323元。入場單位為第1B座9樓B室，兩房間隔，實用面積547呎，折實售價870.6萬元。

項目由今年3月推出以來，累積售出274伙單位，佔可售310伙單位88%，套現逾24.2億元。上周項目沽出T1B座58樓A單位，實用面積為545平方呎，屬2房連工作間的南向臨海單位，售價998.7萬元，呎價18,055元。

山水盈單號洋房3361萬元成交

樓市氣氛改善，上周末一手市場錄逾70宗成交。路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈連沽兩伙，中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明表示，山水盈昨日錄得洋房及分層單位成交，其中洋房21號實用面積2,101平方呎，連418平方呎花園、230平方呎天台及105平方呎平台，連同2個住宅車位，成交總金額為3,361.6萬元，實呎1.6萬元。至於第5座11樓A單位實用面積937平方呎，成交金額為1,169.5萬元。