李根興「一蚊招租」租出5間地鋪　租金或加碼至2萬元尋業主

肺炎疫情打擊本地零售業，街上吉舖湧現。盛滙商舖基金創辦人李根興以「一蚊招租」作為綽頭，以每月一萬元承租旺區吉舖，再以每月一元優惠轉租予社福機構或商戶。他表示，計劃推出約一個月，連同自有的筲箕灣地鋪，已有5間地鋪業主與租客正洽談細則，未來會選擇人流旺的店舖，大小不拘，謝絕死場及割舖，又不排除會將租金加碼至二萬元，尋找願意低價放租的業主。

李根興解釋，計劃找到10間旺區吉舖，以每月一萬元承租最少三個月，並為店舖業主承包差餉丶地租丶管理費等雜費，符合資格的租戶首選為社福機構，其次是與防疫有關的私人公司，租金連雜費預算支出約50萬元，目前透過計劃承租的五個租戶，包括荷花國際慈善基金會的香港抗疫站、榮華藥業以成本價售抗疫物資、鄰舍輔導會的咖啡體驗館，以及口罩廠等。

他表示，在疫情衝擊下，年初旗下有數間吉舖，由於不想減價租出影響租值，又不希望浪費資源，於是便萌生「一蚊招租」的念頭，在家人支持下負擔所有雜費。當他推出「一蚊招租」時，曾聯絡全港逾千名代理均沒有得到回音，期後透過社交媒體等逐漸找到願意低價放租的業主，亦有數百名商戶或團體希望承租店舖，考慮將為期三個月的計劃延長。

市況方面，他指現時不少業主態度強硬，不肯減租，導致商戶無法經營而結業，認為業主不能「賺到盡」，應該與商戶共渡時艱，才能建立口碑吸引更多商戶合作。近期市場動盪，他又料舖市仍有下跌空間，至少今年6至7月後才能完成反映疫情影響。