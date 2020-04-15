新冠肺炎｜海港城現52間吉舖　商場回覆：未來有11間新店開幕

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，港府推出多個減少人群聚集的措施，望市民能夠留家抗疫。旅遊區、商業區人流大大減少，零售業進入冰河時期。《香港01》昨日報道，一向名牌林立的海港城，國際名牌Valentino近日租約期滿離場，場內最少有52個「吉舖」。三樓「吉舖」最多，有達20個。 海港城今日（15日）回覆指，商場方面近月引入20個國際著名和新興人氣品牌均以全新概念及旗艦店登場，當中9間已經營業，其他亦將於未來數個月陸續開業。

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《香港01》記者於上周二（7日）到尖沙咀海港城視察，一向名店臨立的商場內，來自意大利的國際名牌Valentino近日租約期滿離場外，3樓的「吉舖」較多，有達20間，當中括有的鐘錶店、時裝店及電器店，部份為近日關門，並貼有「New Shop Coming Soon」（新商店即將開幕）木板；商場2樓亦有達18間「吉舖」，其中一所近月關閉的店舖位置，商場已改為電視熒幕廣告牌，此外，場內最少三間食店已暫時關門，整個商場最少有達52個「吉舖」。

海港城方面今日（15日）回覆指，商場方面近月引入20個國際著名和新興人氣品牌均以全新概念及旗艦店登場，當中9 間已經營業，其他亦將於未來數個月陸續開業，當中亦有不少品牌亦正搬遷擴充。

海港城方面今日（15日）回覆指，商場方面近月引入20 個國際著名和新興人氣品牌均以全新概念及旗艦店登場，當中9 間已經營業，其他亦將於未來數個月陸續開業。（資料圖片/高仲明攝）

然而，滿滿名牌童裝店的地下區有多間已停業，其中一間童裝鞋店已被白板圍封，並貼有業主九龍倉集團發出的律師信，寫明租戶棄店內物不顧，放下鎖匙違約斷租，兩年租約僅履行一年，九龍倉決定中止合約，並保留追究權利，可見疫情下，零售市道的確受到嚴重衝擊。