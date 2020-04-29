差估署3月樓價指數轉升0.4%　結束三連跌　租金則急跌2%

新冠肺炎疫情有緩和跡象，樓價由跌轉升。差餉物業估價署公布，本港3月私人住宅單位售價指數報375.3點，較2月指數的373.7點，按月上升0.42%，終止3個月連跌，惟較去年5月份歷史高位396.9點，已累跌約5.4%。

若以五類單位面積劃分，中小型單位錄得較大升幅，C類單位（753至1,076平方呎）升0.94%，而A類小型單位（430平方呎以下）及B類單位（431至752平方呎）則分別0.43%及0.25%。

大型單位則有下跌，D類單位（1,076至1,721平方呎）及E類單位（1,722平方呎或以上）分別跌1.29%及0.33%。

租金指數方面，3月租金指數報182，按月跌1.9%，首季則跌4.1%。

林浩文（左）認為，樓價指數未有反映疫情的真實影響，並不代表樓價已止跌回升，相信樓市調整期仍未完結。（受訪者提供）

萊坊林浩文：樓市調整期仍未完結

萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表認為，樓價指數未有反映疫情的真實影響，並不代表樓價已止跌回升，相信樓市調整期仍未完結。他預期，未來一兩個月成交量會回升，買家會希望「執平貨」，成交主要是千萬元以下的中小型單位，估計豪宅業主的議價空間會相對較大。

他預料，經濟數據顯示香港正步入衰退，加上疫情影響，未來經濟會變差及失業率上升，最終會影響樓市購買力，今年住宅樓市會仍向下調整約一成，而發展商將於5月1日後陸續推盤，主力為千萬元以下的中小型單位。

陳海潮表示，疫情出現第二波爆發，加上港府當局於3月底開始實施「限聚令」，恐令4月份樓價指數再度出現0.5%至1%左右的跌幅。（受訪者提供）

利嘉閣陳海潮：料4月因疫情再微跌0.5%至1%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，3月樓價回穩，反映整體樓市抗跌力頑強，當時市況略有好轉，交投亦見回升，加上美國於3月初突然提早減息半厘，刺激二手市場轉活。不過，3月中旬至4月上旬疫情出現第二波爆發，加上港府當局於3月底開始實施「限聚令」，窒礙市場氣氛，恐令4月份樓價指數再度出現0.5%至1%左右的跌幅。

他認為，觀乎最新情況是本地疫情已見好轉，確診數字持續低企甚至是零感染，倘若情況維持，次季尾段以至下半年，樓價可逐漸企穩回升，屆時鎖起已久的購買力持續爆發，相信全年樓價仍可錄得升幅。