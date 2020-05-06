恒大‧珺瓏灣2期加推周六售335伙　屯門OMA by the Sea示位曝光

疫情緩和，限聚令即將陸續放寬，發展商隨即展開售樓部署。中國恒大（3333）旗下屯門掃管笏的恒大‧珺瓏灣2期，加推第3號價單共165伙，單位實用面積222平方呎至461平方呎，折實售價由356萬元至605萬元，連同早前推出的單位，將於本周六發售335伙。

新價單提供最高14%折扣優惠，以及2萬元直減樓價折扣。至於買家選擇90天、270天或建築期付款辦法，只須於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%，餘下之95%款項可於到期日一併清繳。

OMA by the sea開放示位 4人一組

永泰地產（0369）位於青山公路大欖段的新盤OMA by the sea，開放3個無改動示範單位予傳媒參觀，包括一個開放式、兩房及三房戶。執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指出，最快會在本周內開放示範單位予公眾參觀。

發展商會分時段開放展覽廳及示範單位，每小時只提供10個參觀名額，每組名額包括地產代理及睇樓人士，合共最多4人。每名入場人士須於入場前量度體溫﹑使用自助消毒搓手液機消毒雙手，以及填寫電子健康申報表方可進場。

▼1座12樓B7室的開放式示位（351方呎）▼

▼1座12樓B3室的兩房示位（471方呎）▼

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▼1座12樓B2室的三房示位（619方呎）