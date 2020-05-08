啟德商業地共收4標書　長實、新地及信置入標

啟德2A區商業地今日（8日）截標，為肺炎疫情爆發後首幅商業地，市場看淡招標反應。地政總署公布，啟德第2A區商業地接獲4份標書，為啟德區商業地新低。據現場所見，入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）及建灝地產，其中信置與利福國際（1212）合資入標。

建灝地產行政經理林綺華表示，對地皮位置有興趣，認為啟德有發展潛力，因經濟轉差，會考慮調整酒店及寫字樓比例，出價亦會保守，問到早前啟地商業地流標會否帶來影響，她稱該地皮位置更好，亦對該區發展有信心。

林綺華表示，今次為獨資入標，對地皮位置有興趣，認為啟德有發展潛力。（林樂謙攝）

項目位於第2A區，4號、5B號及10號分為三個地盤，鄰近太子道東及日後落成的宋皇臺站，地盤面積約21萬平方呎，最高可建樓面約116萬平方呎。根據賣地章程，地皮可以發展寫字樓、商場或酒店，中標財團在地盤內興建兩所安老院舍、一所資源中心及一所幼兒中心，涉至少3.2萬平方呎樓面。

中原地產測量師張競達指，地皮配套比碼頭區地皮較好，惟商業地較受經濟環境影響，疫情下有一定程度的流標風險，料發展商出價審慎保守，扣除政府要回收作老人院及其他政府設施的樓面，預計該地每呎樓面地價約6,200元，估值約72億元。