利奧坊‧曦岸最細單位171呎　Wetland Seasons Park料今開價

肺炎疫情緩和，多個發展商隨即推盤，恒地（0012）旗下大角咀利奧坊‧曦岸昨日上載樓書，料最快周內開價；新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期料今日開價；永泰地產（0369）旗下OMA by the Sea於上周開價，市傳項目已累收750票，超額認購2.5倍。

利奧坊‧曦岸最細單位僅171方呎

大角咀利奧坊‧曦岸昨日上載樓書，並提供488伙，實用面積由171至687方呎，最細的171方呎單位為1座5樓N室，連42方呎平台，另一最細171方呎的2座5樓J室，則連63方呎平台。項目預計2021年10月底落成，樓花期約17個月。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，料項目將於本周內開價，會以貼市價開售，將參考系內同區的利奧坊‧曉岸及利奧坊‧凱岸，預期最快本月底至下月初推售，位於國際金融中心一期的展銷廳及示範單位將於周末對外開放。

天水圍Wetland Seasons Park開售在即，料日內將會開價。（資料圖片）

Wetland Seasons Park料今開價

天水圍Wetland Seasons Park開售在即，料日內將會開價。項目由8座分層住宅及6座別墅組成，全盤提供699伙，間隔包括一房至三房戶，另設特色單位，實用面積由282至1,272呎，其中最細單位為12座1樓A2室，屬一房間隔，料屬天水圍區內最細面積單位。

已開價216伙的OMA by the Sea繼續收票，市場消息指，項目已累收750票，超額認購2.5倍。早前項目加推第2號價單涉108伙，以最高13.5%折扣優惠計算，折實呎價由約11,929元至約14,105元，整批單位折實平均呎價約12,866元。

GRAND MARINI周六售101伙

會德豐地產（0020）旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI加推72伙，折實平均實呎16,803元，撇除景觀、樓層等因素屬原價加推，並於本周六（16日）開售101伙。是次推售的單位實用面積由478至 807平方呎，以最高21.5%折扣優惠計算，售價由848.8萬至1,688.8萬元，呎價由14,615至21,057元，預計折實可套現約12.2億元。

路勁（1098）旗下元朗錦田山水盈亦宣布於本周五（15日）發售75伙，其中52伙以價單形式銷售，其餘21伙則以招標形式發售。