美聯：樓市「五不窮、六不絕」  料樓價全年升5%

近日「新冠肺炎」疫情緩和，樓市成交反彈。美聯物業住宅部行政總裁布少明預料，樓市利用消息漸現，相信全年樓價升約5%。

布少明估計，今個月樓價有約1至2%升幅，個別屋苑如，天水圍嘉湖山莊、美孚新邨、沙田第一城以及太古城，升幅達3至5%；又預料全年計樓價將升約5%。

樓市「五不窮、六不絕」

不過他進一步指出，樓市「五不窮、六不絕」 。據美聯資料，若以近10年，即2010至19年樓股市場5月份與4月份的表現作比較，恒指錄得「2升8跌」；反觀住宅成交量在期內的5月份，按月比較錄得「6升4跌」；至於同期樓價作按月比較更錄得「9升1跌」；與股市表現榮辱互見。

積壓逾萬個二手購買力待爆發

美聯物業首席分析師劉嘉輝又指，樓市積壓的購買力將隨疫情穩定後陸續釋放，積壓購買力出現「彈弓式」反彈。美聯數據顯示，回顧2017年至去年上半年，平均每月二手註冊約3,730宗；反觀由去年下半年至今年4月的10個月，平均每月平均二手註冊量僅2,970宗。換言之過去10個月內，平均每個月二手有約760個置業需求被「積壓」；以10個月合計即有7,600個，連同每月基本的二手購買力平均2,970宗計算，合計逾10,000宗二手購買力有待爆發。

劉嘉輝估計，次季二手註冊逾1.1萬宗，創1年高位。去年10月政府放寬按保成數後，逾600萬至1,000萬元二手註冊量成「疫」市奇葩，由去年首4個月的4,294宗，增加至今年首4個月4,789宗，升幅約11.5%；反觀金額愈高，註冊量跌幅愈大，當中首4個月逾2,000萬元的二手住宅註冊量按年大跌近42%；逾1,000萬元至2,000萬元亦跌約32%；600萬元或以下則跌約28%。

另外一手方面，本月一手成交較上月的約800宗，按月大增至約1,500宗，若有更多新盤推出，或進一步升至2,000宗；二手則升至約3,700宗，按月增一成。

布少明相信，5、6月一手全新盤單位數目或逾6,000伙， 次季新盤銷售急升約65%至4,000伙。劉嘉輝補充，一手成交宗數反彈，僅代表市場回復到疫情前的情況。