5月爆新盤混戰　半個月成交急增逾2倍　業界料月內破2千宗

在肺炎疫情緩和、限聚令鬆綁之際，多個新盤已密鑼緊鼓準備推售。綜合市場資訊及一手住宅銷售資訊網，截至昨日本月一手已錄逾620宗成交，按月急升逾兩倍，隨著多個大型新盤包括屯門OMA by the Sea及天水圍Wetland Seasons Park第2期等開售在即，業界料本月一手成交可達2,000宗，創11個月新高。

5月份多個新盤進行混戰，最曯目要數新界西區，其中永泰（0369）旗下屯門OMA by the Sea將於周日（17日）首輪推售268伙，市場消息指，項目已累收950票，超額認購2.5倍。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park以折實入場呎價低於1萬元「搶灘」，今日（15日）開放示範單位予公眾參觀，最快同日收票，下周開始銷售。

5月多個新盤密鑼緊鼓準備推售，業界料本月一手成交可達2,000宗。（01製圖）

利奧坊．曦岸開放示範單位

恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．曦岸亦於今日（15日）起開放示範單位，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目首張價單將於短期內公布，預計最快月內可開售。該項目提供488伙，實用面積由171至687方呎。

發展商早前開放無改動及連裝修示範單位，單位藍本為第2座22樓E室，一房間隔，實用面積257方呎，客飯廳寬敞四正，連22方呎露台，設開放式廚房，並提供煤氣煮食爐。

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The Campton會所引入電競設備

會德豐地產（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI於周六（16日）推售101伙，該批單位包括兩房至三房間隔，實用面積478至807方呎，折後售價848.8萬至1,688.8萬港元，呎價14,615至21,057元。

萬科長沙灣項目The Campton及永義國際（1218）九龍塘雋睿早前已上樓書，其中The Campton會所引入電競設備，其面面積逾25,000平方呎，提供近20項設施包括「 KOL On-air」直播空間配置專業燈光、影音設備，滿足住戶成為網紅的願望，亦設與雷蛇（1337）合作打造的Esports Arena電競空間。

代理：本月一手成交可達2000宗

翻查資料，今年首4個月一手成交約3222宗，比對去年同期減少58%，惟情況有5月份有改善，截至昨日本月一手已錄逾620宗成交，按月急升逾兩倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，受新冠病毒之下的限聚令影響，發展商已停止推盤近兩個月，隨著香港疫情受控，限聚令放寬，多個發展商已密鑼緊鼓推出新盤，預計5月將有不少於5個全新一手項目推售，料本月一手成交可達2000宗，創11個月新高。