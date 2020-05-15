大角咀利奧坊‧曦岸首批100伙　開放式戶入場費464萬元

新盤市場迎來一場混戰，恒地（0012）旗下大角咀利奧坊‧曦岸公布首張價單，涉100伙，折實平均呎價為24,260元，較同系利奧坊‧凱岸於2018推出首批折實均呎23,912元，高出約1.4%。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝形容，該批為「晨曦起動價」，最快月內可推售。

項目首張價單戶型包括開放式及1房，當中開放式單位共28伙，1房單位則有72伙。首批單位定價由498.8萬至702.7萬元，呎價由24,400至28,152元，提供最多7%的折扣優惠，折實售價由463.8萬至653.5萬元，折實呎價22,692至26,182元。

開放式戶入場費464萬元

該批入場單位為2座6L室，開放式間隔，實用面積197方呎，折實售價463.9萬元，折實呎價23,547元。而最低呎價為1座6L室，一房間隔，實用面積255方呎，折實售價578.6萬元，折實呎價22,692元。

韓家輝表示，項目首張價單參考同系利奧坊．凱岸及利奧坊．曦岸，認為首批價錢貼市吸引，日後有調整空間，周日（17日）起開始收票，今日已開放展銷廳及示範單位，料短期內公佈銷售安排，最快月內可推售。

利奧坊‧曦岸位於大角咀福澤街38號，提供488伙，項目戶型由開放式至3房，另設特色單位，主打一房單位，佔全盤60%，開放式佔約30%，2房及3房佔逾10%，預計關鍵日期為2021年第四季，樓花期約一年半，項目售樓處及示範單位設於中環國際金融中心一期。