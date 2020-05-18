疫情爆發後新盤最旺周末　5月成交升近3倍　Wetland加推應市

本港疫情暫見緩和，樓市氣氛回暖，各個新盤趁勢推出市場。永泰（0369）旗下屯門OMA by the Sea昨日首輪推售268伙，據市場消息指，當日已沽約210伙，帶動周末一手成交錄逾320宗，本月成交暫錄約980宗，按月升近三倍，屬疫情爆發後最旺周末。

Wetland加推折實入場費488萬元

即將開售的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park，昨日加推70伙，新地代理總經理胡致遠表示，第2號價單折實平均呎價為11,779元，屬原價加推，首推特色戶及別墅單位，截至昨日下午，項目累收2,000票，預期最快本周末進行首輪銷售。

第2號價單提供兩房、三房及四房單位，折實售價由488.4萬至1,724.8萬元，折實呎價由10,018至13,560元。入場價單位是第18座1樓A3單位，實用面積為438平方呎，屬兩房（開放式廚房）間隔，以現金付款計劃計算，折實售價為488.4萬元。

恒地指，利奧坊．曦岸首日收逾200票，超額認購約1倍。圖為恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝。（發展商提供）

恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．曦岸於過去周末開放展銷廳及示範單位，發展商表示，自周五起累計錄得約2,200人次參觀，項目昨日起收票，首日收逾200票，超額認購約1倍。現場人士暢順有序地參觀，有不少年輕準買家及家庭客到場。

項目上周五公布首張價單，首批100伙平均呎價24,260元，折實售價由463.8萬至653.5萬元，折實呎價由22,692 至26,182元，入場的197方呎開放式戶，折實售464萬元。買家除可親自到現場入票，亦可使用『恒基置業通Henderson eHome』流動應用程式遞交認購登記。