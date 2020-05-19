傳劉嘉玲西半山蔚然4400萬沽　新買家為「賭王」女婿陳子聰

市傳藝人劉嘉玲賣樓，賺近「5球」離場！不過，另一邊廂，其丈夫、影帝梁朝偉新柳街2A號地舖遭強拍，料蝕逾660萬元。

據代理透露，西半山蔚然高層C室，單位實用1,301平方呎，3房間隔，上月底以4,400萬元易手，實呎33,820元。根據土地註冊處顯示，原業主為嘉晉投資有限公司，2011年以3,909萬元購入向發展商買入一手新樓，據悉當年簽署買賣合約正是著名影星劉嘉玲，至今沽貨賺近500萬元。

至於新買家為陳子聰，與「賭王」何鴻燊女婿、何超儀丈夫陳子聰同名。據悉陳子聰是首置入市，故只需付樓價4.25%印花稅，勁慳10.75%或473萬元！

今年4月中，蔚然亦錄得1宗成交，為中層B室，實用面積1,589呎，成交價5,700萬元，呎價35,872元。

西半山蔚然高層C室新買家是「賭王」何鴻燊女婿、何超儀丈夫陳子聰，據悉是首置入市。（資料圖片）

蔚然位於香港西半山西摩道2A號，樓高43層，一梯3伙，共提供126個住宅單位，實用面積介乎1,261至2,869呎，主打3房，於2012年9月入伙。