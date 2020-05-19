梁朝偉土瓜灣地舖遭申請強拍　若獲批或蝕逾660萬元

影帝梁朝偉於2014年購入土瓜灣3間地鋪，包括北帝街61號地鋪、高山道榮林大廈地鋪及新柳街2A號地鋪，最近有財團申請強拍新柳街2A號地鋪，一旦申請獲批，梁朝偉或要蝕逾660萬元。

土地審裁處收到多宗九龍區強制拍賣申請，分布於大角咀、土瓜灣等地。其中土瓜灣新柳街2A及2B號及高山道26號舊樓，申請財團已佔約83.33%權益，項目估值1.1253億元，只餘下土瓜灣高山道26號、新柳街2A及2B號項目業權3個項目未能收購，估值介乎839萬至1,096萬。

翻查紀錄，梁朝偉當年以1,500萬元購入新柳街地鋪，一旦如果申請成功，由於地鋪收購估值僅約839萬，梁朝偉或要蝕足661萬元或4成。

另外，市傳他的太太、同為藝人的劉嘉玲賣樓。據代理透露，西半山蔚然高層C室上月底以4,400萬元易手，實呎33,820元。根據土地註冊處顯示，原業主為嘉晉投資有限公司，2011年向發展商買入一手新樓，據悉當年簽署買賣合約正是著名影星劉嘉玲。

至於新買家為陳子聰，與「賭王」何鴻燊女婿、何超儀丈夫陳子聰同名。據悉陳子聰是首置入市，故只需付樓價4.25%印花稅，勁慳10.75%或473萬元！

傳劉嘉玲西半山蔚然4400萬沽 新買家為「賭王」女婿陳子聰