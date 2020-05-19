政府﹕發展商須以市價8折　售安達臣1000伙首置單位

長實集團（1113）以49.51億元，投得位於觀塘安達臣道﹑政府第一幅首次置業住宅項目地皮。政府指出，根據賣地條款，發展商在該幅用地上興建的所有住宅單位的實用面積須介乎23至46平方米（約250至500平方呎），當中20%須為開放式單位、25%須為一房單位，而餘下55%須為兩房單位。

在發展商就項目取得佔用許可證後，政府會從所有住宅單位中隨機選定不少於1 000個單位作「首置」單位，其中包括200個開放式單位、250個一房單位及550個兩房單位。

政府又指出，發展商須以市價8折出售政府選定的「首置」單位，出售對象的資格由政府規定。

至於「首置」申請人應符合的條件，包括為居港滿七年的香港居民、從未在香港擁有住宅物業、收入介乎居者有其屋計劃（居屋）白表申請人的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表申請人的資產限額加三成。政府會在發展商出售「首置」單位前參考當時居屋的相關限額訂定詳細的申請資格。

同時「首置」單位設有轉讓限制。業主在買入「首置」單位的首5年內不可出售或出租單位。在首5年過後，業主須向政府繳付補價，才可在公開市場出售或出租其單位。有關轉讓限制與馬頭圍道「首置」先導項目的規定相同。

政府發言人說：「政府希望透過招標出售安達臣道用地，測試由發展商興建及出售「首置」單位的安排。政府會參考有關經驗檢視「首置」先導項目的未來路向。」