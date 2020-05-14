安達臣道首置地周五截標　估值低見46億元　測量師料有流標風險

九龍觀塘安達臣道首置地皮將於明日（15日）截標，項目有多項限制，包括單位面積及戶型比例均受限制；而銷售對象必需為首次置業的香港居民；加上近日新冠肺炎疫情影響，經濟轉差，市場睇淡地皮估值，僅介乎45.7億元至70.8億元，當中更有測量師大減估值近兩成。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目位處市區，以及地勢較高，景觀開揚，惟規模頗大，樓面逾100萬呎，加上這幅首置地皮有較多條款，增加發展成本及風險，故預期對吸引力有所影響；料地皮可獲大型發展商參與，惟出價將較審慎，若以每呎樓面地價5,500元計算，地皮估值約60億元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，安達臣道一帶公營房屋比例高達九成,，直接影響賣地成績，預料地價僅約45.7億至49億元，每方呎樓面約4,200至4,500元。

中原：下調估值約19%

中原測量師行張競達就表示，市區大型地皮罕貴，相信可吸引大型發展商及財團投標；但因投資金額龐大，加上地皮限制多，會影響發展商投地意慾，出價亦會傾向保守，料最終接獲的標書數量不多，但相信流標機會不大，考慮到條款及近期市況等因素，將該地估值由原先87億元，調低至70.8億元，每呎樓面地價6,500元，調減幅度約19%。

林浩文（左）指，若果政府不能隨行就市，地皮有流標風險。（資料圖片）

林浩文：有流標風險

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文就指，項目有大量首置單位，將影響檔次及定位，亦影響售價；同時招標條款複雜，在各項不穩性因素及未來經濟不穩的影響下，肯定影響發展商的出價，如政府不能隨行就市，地皮有流標風險。

他估計，每呎樓面地價約5,000元至6,000元，估值為約55億至65億元，總投資達90億至100億元，落成後每呎要賣約15,000元起。

政府表示，中標發展商須以市價8折出售政府選定的首置單位，出售對象資格由政府決定。（資料圖片）

政府抽出不少1,000個單位作首置單位

政府早前表示，中標發展商須以市價8折出售政府選定的首置單位，出售對象資格由政府決定。根據賣地條款，發展商須在該幅住宅地興建的單位面積介乎23至46平方米，即約為250至500平方呎，其中20%須為開放式單位﹑25%為一房單位，餘下55%為兩房單位。發展商獲取項目佔用許可證後，政府會從中抽出不少1,000個單位作首置單位，其中包括200個開放式單位﹑250個一房單位，以及550個兩房單位。

發言人指，參考馬頭圍道首置先導致項目經驗，首置申請應符合包括下列條件﹕為居港滿7年的香港居民﹑從未在香港擁有住宅物業﹑收入介乎居屋白表申請人入息限額加3成，以及資產不超過居屋白表申請人資產限額加3成。政府會在發展商出售首置單位前，參考當時居屋相關限額訂定詳細申請資格。