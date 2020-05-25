【新盤混戰】兩新盤周未成交錄330宗　新地原價加推93伙

在「港版」《國安法》公布後，恒指上周五大跌近1,400點，不過樓市卻未見受影響。周末Wetland Seasons Park第2期及利奧坊．曦岸大型新盤開售，市場氣氛熾熱，一手成交合共錄得330宗。

Wetland Seasons Park 2: 新地加推93伙應市

新地（0016）天水圍濕地公園項目Wetland Seasons Park第2期，周六（23日）首輪銷售200伙，已沽出約192伙，單位售逾95%，套現超過13億元。集團預料，《國安法》對本港樓市影響不大，本地樓市由用家主導，市民有實際居住需求，加上近日「新冠肺炎」疫情受控，相信有更多買家入市，換樓意欲強勁。

由於市場反應熱烈，因此加推第4號價單，加推93伙應市，折實平均呎價為12,538元，屬原價加推。

Wetland Seasons Park第2期單位售逾95%。(發展商提供)

利奧坊‧曦岸: 周未售出88伙

恒地（0012）大角咀利奧坊‧曦岸也於周未首度開售88伙，全日共賣出40伙，佔45.5%。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝先生表示，對項目銷情滿意，買家以年輕客為主，他估計自住及投資客各佔一半。利奧坊．曦岸一共88伙，實用面積由171至687方呎，分為開放式至三房間隔，預計明年10月底落成。

利奧坊．曦岸周未售出40伙。（資料圖片）

除兩個全新盤外，永泰屯門「OMA by the Sea」推售108個單位，成功售出29伙，連同周六售出7伙計算，兩日共售36伙。

The Campton: 周三首售188伙

萬科香港旗下的長沙灣發展項目The Campton， 將於周三（27日）首輪發售188個單位。據悉，自項目開放示範單位，已錄得約1.3萬人次參觀。過去累積錄得5,100認購登記，超額認購約26倍。

公司指，由於市場反應熱烈，連日來示範單位參觀人數總多，因而需要截龍。The Campton實用面積由251至761方呎。折實後售價為458.9萬至1,219萬元，入場費為458.9萬元買入，屬於近4年內市區最平的新盤之一。