【何鴻燊逝世】賭王家族愛磚頭　子女「首置」購逾億豪宅勁慳稅

賭王何鴻燊今日於香港養和醫院逝世，享年98歲。 事實上，近年賭王家族爭產消息可謂「消聲匿跡」，反之好事頻頻，賭王不單去年喜添首個男孫，近年家族成員買樓入市的消息不斷，「買樓有如買棵菜」！

縱然何氏家族身家豐厚，不過每個人總有自己第一次置業的經驗，近年家族成員便利用「首置」身份入市，當中節省不少稅項。

何猷君與太太奚夢瑤為賭王誕下男孫，今年初更以「首置客」身份買入香島道2號大屋。(何猷君微博)

今年初，賭王與四太梁安琪之子何猷君，以「首置客」身份入市，以5億元買入南區香島道2號5座屋，實用面積3,836方呎，呎價高達13.03萬元。由於何猷君擁「首置」身份，故只需付樓價4.5%印花稅，勁慳5,250萬元！

賭王與四房梁安琪的女兒何超欣，於2016年以首置身份買入Mount Nicholson兩個豪宅單位。（資料圖片）

回顧2016年10月，賭王四太梁安琪的女兒何超欣，當時年僅17歲，便以6.5億購入Mount Nicholson兩個豪宅單位。由於她是首次置業，無須繳付8.5%雙倍印花稅，只需繳付4.25%從價印花稅，慳稅2,700萬元。

何超儀丈夫陳子聰，今年以首置身份入市。（資料圖片）

近在本月初，何鴻燊女婿、何超儀丈夫陳子聰以首置名義，向藝人劉嘉玲買入西半山蔚然高層C室，作價4,400萬元。單位實用面積1,301平方呎，3房間隔，實用呎價33,820元。由於是首置名義入市，故陳子聰只需付樓價4.25%印花稅，勁慳10.75%或473萬元！