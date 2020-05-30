找換店遇疫境　旺角起碼5間無營業　業主蝕「五球」急沽舖位

新冠肺炎疫情下，港人無法出遊，遊客來港銳減，找換店生意大受影響，昨日﹙29日﹚單日錄得3宗相關舖位劈價成交，減幅高達四成。

記者日前巡視旺角一帶，發現至少5間找換店未有營業，有店舖職員大呻生意難做，直言日日「拍烏蠅」。找換店現「吉舖」之餘，有地產代理更指出，連續多宗劈價商舖買賣，反映有投資者預期找換店會出現「退租潮」，即使繼續放租，亦難以維持現有租金回報。

本周四﹙28日﹚午後，記者走訪亞皆老街及旺角道一帶，發現只有零星市民到找換店兌換外幣，部分店舖空無一人，更有至少5間找換店未有營業。旺角一間找換店職員張小姐透露，自從本港「封關」後，生意下跌約七至八成，嘆道「成幾日都做唔到一百蚊﹙生意﹚，日日都拍烏蠅！」。

找換店負責人︰生意愈來愈難做！

另一位找換店負責人李先生則表示，匯率波動下，「無多咗人換錢，疫情就無生意！」他稱店舖月租約4至5萬元，幸獲業主肯減租逾兩成，「都夠食飯啦，不過生意愈來愈難做，疫情完咗希望會好啲。」他另透露，政府近期收緊發放牌照，有店舖因無法續牌而關門，對找換店行業也有一定影響。

業主蝕五球急沽荃灣迷你舖

找換店生意淡靜，亦影響相關舖位市道。市場消息指，今日有3宗舖位買賣個案，與經營找換店有關，業主皆大幅劈價求售，幅度高達三至四成。其中，旺角亞皆老街52至54號建興大廈地下A4舖，實用面積約75方呎，業主原叫價3,000萬元，最終劈價逾千萬，以1,800萬元成交。據悉，現租客為找換店，現時月租約7.5萬元，租金回報約5厘。

另一宗劈價個案為荃灣大河道22至28號榮安大廈地下A2舖，建築面積約200方呎，原以2,900萬元放售，近日劈價約三成沽出。舖位亦由找換店承租，月租6.38萬元，租金回報率約3.8厘。據悉，原業主於2015年1月以2,520萬元購入該舖，持貨五年賬面蝕520萬元。

單日3宗舖位買賣個案與找換店有關，業主皆大幅減價求售，劈價幅度高達四成。（01製圖）

找換店面積細小 轉用途較難

盛匯商鋪基金管理有限公司創辦人兼行政總裁李根興指出，近日多宗經營找換生意的店舖劈價成交，反映坊間預期找換生意難做，未來會出現「退租潮」，即使繼續放租，亦難以維持現有租金回報。李根興又指，不少找換店面積細小，未必能轉為其他用途如小食店，例如須留意水電供應是否充足。

利嘉閣（工商鋪）商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明則指，近年內地旅客急降，港人亦無法出遊，影響找換店生意。不過，他認為，找換店架構特別，行內大多數是集團式經營，只有少量是個體商戶，故商戶一般擁有豐厚資金，不會輕易棄租，或會因節省成本而暫時關閉部分門店，但「十間舖最多只會閂兩至三間」。他預期，內地會在明年年中開放自由行來港，對找換店前景依然樂觀。