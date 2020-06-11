私宅租金連跌10個月　5月呎租報34.61元　創逾3年新低

5月份私人住宅租金續跌，美聯「租金走勢圖」5月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.61元，按月下跌約0.1%，已連跌10個月，並創逾3年新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，以今年首5個月計算，租金累計跌約5.2%；反觀，樓價方面，「美聯樓價指數」已連升7周，最新報164.52點，本年迄今樓價累積跌幅已收窄至僅約0.29%，並逼近去年底水平，可見年內租金表現未及樓價。

回顧首5個月，由於租金下調，市場上中細價租盤增加，而月租15,000元或以下租務個案比率得以上升，以美聯物業促成的住宅租務個案計算，今年首5個月月租15,000元或以下比率約爲40.9%，比起去年同期約33.5%增加7.4個百分點，並創4年同期新高。

月租逾2萬元租務比率降

隨著月租15,000元或以下租務個案比率上升之際，月租逾20,000元的住宅租務比率背馳，今年首5個月錄約33.3%，較去年同期約38.7%減少約5.4個百分點，則創4年同期新低；至於月租逾15,000元至20,000元的租務個案比率亦由去年首5個月約27.8%減少至今年首5個月約25.8%，減少約2個百分點。

值得留意，不少大型屋苑均有月租15,000元或以下的租務個案，主要集中新界區。以美聯物業促成的住宅租務個案計算，今年首5個月荃灣中心、沙田中心、大埔中心、大興花園、栢慧豪園全部為月租15,000元或以下。此外，嘉湖山莊、花都廣場及牽晴間的同類銀碼的租務比率亦超過9成，至於尚悅亦錄約88%；雖然市區大型屋苑的中細價租盤未及新界，但當中位處九龍灣的淘大花園及得寶花園的租務個案，今年首5個月均悉數爲月租15,000元或以下。