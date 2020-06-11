西九龍荔盈街1期命名為「GRAND VICTORIA」　料第四季推售

由信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173）、爪哇控股（0251）及內房商世茂房地產（0813）共同發展的西九龍荔盈街臨海住宅發展項目，今天宣布第一期命名為「GRAND VICTORIA」。

發展項目分為三期，正等特批出預售樓花同意書，預計在今年第四季發售。信和置業集團聯席董事田兆源表示，項目是罕有臨海地段，屬西九龍最後一個臨海項目，有望成為西九地標，戶型涵蓋開放式至4房，當中大約7成為兩至三房單位。

發展商指，項目屬罕有臨海地段，屬西九龍最後一個臨海項目，有望成地標。（張浩維攝）

會德豐地產常務董事黃光耀指出，項目首期涉及524伙，定價參考區內臨海新盤。被問到「港區國安法」對本港樓市影響，他相信社會安定對樓市有幫肋，加上疫情、就業、經濟正在改善中，有助穩定樓市。

他認為市場陸續有新盤推售，能刺激成交量，樓市有望從低位反彈。

黃光耀（中）指出，項目首期涉及524伙，定價參考區內臨海新盤。（張浩維攝）

「GRAND VICTORIA」位於麗盈街6號至8號，鄰近南昌站，項目針對香港以至跨境的買家。南昌站具有西鐵線及東涌線貫穿全港，也通往機場及高鐵站。地皮於2017年，以逾172億港元投得，可建樓面約98萬方呎。