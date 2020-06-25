Victoria's Secret銅鑼灣4層巨舖突結業　直擊舖內正在收拾物資

再有服裝品牌關店。女性內衣品牌Victoria's Secret最新於銅鑼灣店外貼上告示，宣布結束營業。 記者今早曾致電該店舖熱線，惟未有人接聽。現場所見，這家地標式巨舖經已關門停業。《香港01》記者前往該舖時，發現舖內正在收拾模特兒模型等物資。

翻查資料，Victoria's Secret於2017年「接手」FOREVER 21承租上址，月租由1,100萬元大減至700萬元，該店總共有4層，佔地逾50,000呎，每月租金為700萬元。據土地註冊處文件顯示，由Victoria's Secret母公司L Brand董事持有的AMERICAN BEAUTY LIMITED與業主簽下長達十年的租約，提早離場料須要作出賠償。

《香港01》記者已向Victoria's Secret查詢有關事件，惟集團拒絕回應。記者於今早多次致電該店舖熱線，惟未有人接聽。

據品牌Facebook專頁及記者早前親身視察，銅鑼灣旗艦店上周仍進行減價宣傳，內衣、服裝及配飾產品正進行4折優惠、化妝產品有5折優惠，內褲則進行3條118元的促銷。

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Victoria's Secret首季營業虧損逾2億美元

Victoria's Secret近年業務走下坡，早前外媒報道，Victoria's Secret英國分部早前正申請破產，而業務接管人德勤表示，將會為Victoria's Secret英國門店尋找買家，並與門店業主商討重組租貸條款，目前大部分僱員都已經被停薪休假，但不會馬上裁員。同時， Victoria's Secret母公司 L Brands 稍早前也宣布，將在2020年關閉品牌在美國和加拿大的250間分店。

L Brands最新財報顯示，今年首季Victoria's Secret銷售額減少46%至8.22億美元，直接銷售額跌15%至3.08億美元；營業虧損2.03億美元，去年同期盈利3,270萬美元。