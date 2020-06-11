ZARA母企宣布關閉全球逾1200家門店　職員：港分店如常營業

多個國際零售品牌相繼傳出壞消息，西班牙時裝品牌ZARA母公司Inditex表示，受到新冠肺炎疫情影響，截至4月底的首個財季虧損達4.09億歐元（約36億港元），並宣布關閉旗下全球約1,200家門店，相當於總門店的16%，日後將更積極轉向網上銷售。

Inditex旗下擁有ZARA、Bershka、Pull&Bear及Massimo Dutti等品牌，集團表示，相相關計劃涉及多達100家美洲分店，並預計於亞洲和歐洲關閉更多門店，具體計劃將於今明兩年進行。

在港有逾26間分店

官網顯示，集團旗下品牌在港有逾26分店，包括13間ZARA分店，位於IFC Mall、海港城、時代廣場等；4間Bershka、6間Pull&Bear、2間Massimo Dutti及ZARA HOME等。記者致電IFC Mall及海港城ZARA查詢，職員均指得悉集團關舖消息，店舖現正常營業，暫未收到任何通知。記者亦向Inditex查詢香港營運情況，暫未得到回覆。

國際品牌門店相繼停業

上周希臘配飾品牌Folli Follie宣布全線撤出香港，其港營運因資不抵債申請自動清盤，旗下5間店舖將全部結業，並遣散約60名員工。同一母公司的Links of London亦同樣，旗下8間香港分店已全線停業。

早前Victoria's Secret英國分部正申請破產，料將影響800名員工，不過，《香港01》記者曾致電Victoria's Secret香港店查詢時，職員表示他們也是從新聞中得知上述消息，但暫時未有接獲任何指令，故香港店仍然如常營業。