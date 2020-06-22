仲量聯行：寫字樓租金按月跌2.2%　中環甲廈空置率為5%創12年新高

新冠肺炎疫令不少寫字樓退租的情況大增。仲量聯行今天公布《香港地產市場觀察》，指出5月中環甲級寫字樓空置率升至5%，為2008年全球金融風暴以來最高，租金下跌2.7%至平均每平方呎102.4港元。

整體甲級寫字樓空置率為7.4%，按月升0.2百分點。而九龍東、尖沙咀及灣仔/銅鑼灣的甲級寫字樓空置率在5月份分別升至13.7%、6.5%及6.1%。

5月整體寫字樓租金按月下跌2.2%，空置率為各商業區最高的尖沙咀及九龍東錄得最大的租金跌幅。資料顯示，5月尖沙咀及九龍東空置率分別升至6.5%及13.7%。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，空置率上升持續對租金造成壓力，不過，租金跌幅已較過去數月緩和。他續指由於經濟前景未明，加上業主較以往願意下調租金預期，租客傾向續租以節省搬遷的資本開支。

中環負吸納量11.56萬平方呎

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝認為，租賃需求仍疲弱，整體甲級寫字樓市場於5月錄得196,500平方呎的負吸納量，中環錄得115,600平方呎的負吸納量，為一年多以來的按月最高數字。

新租賃成交主要集中於中環以外的市場，其中兩家在非核心商業區物色具成本效益的辦公地點的金融機構，均選擇落戶銅鑼灣利園三期，合共承租了該廈18,900平方呎的樓面。