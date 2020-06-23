長實日出康城SEA TO SKY周六售462伙　趙國雄：未來存加價空間

新盤市場氣氛熾熱，長實（1113）旗下日出康城8期Sea to Sky將於本周六（27日）開售462伙。長實執行董事趙國雄表示，項目收票情況理想，港版國安法令本港經濟前景更明朗，市民買樓熱烈亦反映對樓市有信心，料下半年樓價可達5至7%升幅。

入場兩房戶售624萬元

長實投資董事郭子威表示，該批單位涵蓋兩至四房戶，兩房佔201伙，三及四房分別有236及15伙，售價由803.5萬至2,365.4萬元，折實售價624.8萬至1,845萬元，呎價17,059至23,558元，折實呎價13,648至18,375元，平均呎價16,275元。

他補充，該批兩房入場單位為1座5樓G室，折實售價642.8萬元，折實呎價13,648元；入場三房海景戶為1座5樓D室，折實售價1027.1萬，折實呎價14,528元。整批單位市值近60億元。

料下半年樓價錄5至7%升幅

長實執行董事趙國雄表示，項目收票情況理想，同區並無同類海景單位比較，認為首批價格適中，未來加推會有加價空間，而項目將於本周五（26日）下午3時截票。

他預期，本港不會爆發第二波疫情，因政府防疫表現理想，並笑言無法在電視上看到張竹君醫生「有少少失落」。他又稱對下半年經濟及樓市前景有信心，料樓價可錄5至7%升幅，集團會於第3至第4季推出位於沙田九肚山的豪宅項目。