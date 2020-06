長實(1113)旗下位於將軍澳日出康城的「SEA TO SKY」日前正式開價,長實地產投資董事郭子威今出席香港置業開設的「SEA TO SKY」專門店時指,「SEA TO SKY」昨日加推285個單位,可售單位約570伙,最快日內公布銷售安排,周內進行首輪銷售。

集團由原來3房和4房的買家提供一、二按計劃,涉10億元,提升至15億元。郭子威續指,暫時入票人士中,22%為將軍澳區內人士、30%來自港島區,28%來自九龍,20%新界

他預計「SEA TO SKY」能掀起搶購熱潮,預期全月一手成交可承接5月份旺勢,保持1,500宗以上水平,估計2020年上半年新盤銷售可錄約7,000宗水平,宗數與2019年下半年比較相若。