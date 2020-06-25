5月私宅轉手賺幅重越七成　98%成交帳面獲利

5月私宅轉手獲利比率及平均賺幅回升！綜合土地註冊處資料所得，2020年5月份全港3,715宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共3,641宗，佔比達98.0%，較4月的97.8%上升0.2個百分點，平穩連升3個月，創5個月以來新高。至於每宗私宅轉手平均賺幅亦見反彈，較四月份回升2.8個百分點，重上七成以上，報71.1%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情紓緩、限聚令進一步放寬，利好經濟慢慢重拾升軌，加上近期一二手市場交投理想，刺激私宅轉手獲利比率及平均賺幅同見回升，料後市續俏。

私宅轉手個案平均賺幅逾七成

按物業區域劃分，新界區表現仍然較優，以98.1%之數繼續佔據獲利成功比率最高的分區，惟較前月回落0.1個百分點；九龍區排次名，報97.9%，按月微升0.1個百分點；至於港島區則略為落後，達97.8%，但按月增1.2個百分點。按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中高價樓組別之獲利比率表現最理想，錄得99.2%；其次則為601萬至800萬元的組別，月內獲利比率亦達98.9%。

數據顯示，今年5月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為71.1%，連跌2個月後反彈，重上逾七成的水平，惟仍處過去40個月以來的次低水平。5月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例維持不足40%，報39.5%，按月回升0.3個百分點，共錄得1,469宗；至於帳面錄得虧損者有68宗，佔比按月回落至1.8%，而平手的個案有6宗，佔比微增至0.2%。

利嘉閣預期6月二手私宅轉售獲利比率將維持98%以上。﹙資料圖片﹚

將軍澳中心賺幅最高

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有9個達到百分百獲利，而每宗平均賺幅則介乎最少的64.3%至最多的119.0%不等。當中以將軍澳中心錄得的每宗轉手個案平均賺幅最高，達1.19倍。至於上月榜內賺幅最低者是日出康城，平均每宗只賺約64.3%。

陳海潮指出，雖然港區國安法擬立法，但無阻新盤銷情及樓市氣氛，加上新冠病毒疫情持續穩定，當局進一步放寬限聚措施，令一二手住宅交投均見理想，業主叫價亦相對硬淨，明顯減價賣樓的情況不多，故預期6月份的二手私宅轉售獲利比率將維持在98%以上的高位徘徊，而平均每宗賺幅有力重上75%水平。