【樓市拆局】樓價升租金卻下跌　專家解釋背馳原因

差估署公布最新5月份私人住宅售價指數按月升約1.9%，超越去年底水平。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，疫情緩和，新盤熱賣，二手筍盤被吸納，樓價低位回升，「美聯樓價指數」連升10周，最新報166.71點，較年內低位累積上升約4.28%，而本年迄今樓價累積升約1.04%；反觀，差估署同時公布5月份私人住宅租金指數，按月跌約1.2%，以首5個月累計更累跌約6.3%，而美聯「租金走勢圖」首5個月亦累跌約5.2%，表現與同期樓價呈背馳。

劉嘉輝表示，2015年及2019年亦曾出現「樓價升、租金跌」的情況，惟今年情況相對顯著。箇中原因，隨著疫情減退，樓市回暖，加上息率低企，相信持貨力強的業主於現階段未會急於沽貨，反而寧願將單位出租，部份甚至以低於市價放租吸客，導致今年樓價與租金出現明顯的背馳；然而，隨著樓市回暖，加上租務旺季來臨，租金跌勢或有望放緩，預期短期未會大幅下挫。

回顧本年迄今樓價表現，若以港、九及新界3區劃分，當中九龍及新界區樓價均已超越去年底水平。「美聯九龍樓價指數」最新報162.03點，年內迄今錄3.87%的升幅，表現為3區之冠；「美聯新界樓價指數」最新報155.92點，本年迄今亦累積上升約0.32%；至於港島區方面，「美聯港島樓價指數」最新報184.52點，該區本年迄今仍錄約0.81%的跌幅，表現未及其他兩區。