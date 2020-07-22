屯門新盤帝御‧金灣開價　最平300萬有找

有發展商毋懼疫情推盤，由帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的屯門青山公路帝御．金灣，剛公布首批123伙價單，折實售價全部低於660萬元，最平一伙折實售291.2萬元。整批折實平均呎價13,578元，但若只計算開放式戶，折實平均呎價則為15,772元。

首批提供123伙標準戶，包括開放式戶、一房及兩房戶，實用面積207至548方呎，整批單位折實呎價由11,961至15,574元。負責樓盤銷售的恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容，上述樓盤開價屬「抗疫價」，又指開價較心目中低10至15%，更認為是次屬賣大包。

當中，入場單位為第3座UG層15室，實用面積207方呎，折實售價291.2萬元；最貴為第3座2樓1室，折實售價656.3萬元。首批價單未有推出位於「地庫樓層」的單位。

帝御．金灣首張價單未有推出「地庫樓層」單位，而最平一伙位於高層地下。

他指出，項目將會於本周末起收票及開放示範單位，最快本月內或下月初展開首輪銷售。若加推新一批單位，大有機會加價。他又認為，下半年樓市會有改善，相信賣樓反應會較預期好。

上述地皮由帝國集團及香港小輪於2016年8月以逾27億元投得，每方呎樓面地價4,085元。資料顯示，區內對上一個開價新盤為新地（0016）旗下御海灣，本月中公布首張價單，共88伙，折實價由468.8萬至714.3萬元，折實平均呎價17,377元。帝御．金灣首批較之平21%。