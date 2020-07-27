限聚令加辣「震散」舖市　旺角先達地舖即日狠劈五成求租

本港第三波疫情嚴峻，政府推出一連串「加辣」防疫措施，包括周三起全面禁止堂食，限聚令也收緊至兩人，即時觸動核心區舖位業主的神經，大幅劈價求租，其中，銅鑼灣軒尼詩道及旺角亞皆老街分別有舖位業主，得知「加辣」消息後，旋即將意向月租大幅下調最五至八成。

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，旺角亞皆老街83號地下20及21號舖，總面積約750方呎，位於先達正門入口側，今年6月份仍然叫租約25萬元，惟乏人問津，見最新的「加辣」防疫措施後，索性下調叫租至約13萬元，叫價於一個月內調低約48%。

據知，該舖的對上一個長租客為連鎖電器品牌，於2016年高峰時期的月租可達30萬元，呎租約400元，惟遷出後，一度由散貨場短租，近日舖位更已經交吉丟空。

波斯富街舖叫租大劈八成

何氏續稱，另一宗舖位減價放租個案位於銅鑼灣軒尼詩道482號地下一個面積約1,130方呎的舖位，新近下調至每月約12萬元放租，呎租約106元，現已交吉。物業位處軒尼詩道及波斯富街交界，於2016年高峰期時曾叫租約60萬元，現時叫價已大幅回落八成，業主更表示如遇具誠意的準租客，租金仍有商議空間。

隨著疫情第三波持續，她指相信，舖位租金叫價勢必下調，預料短期內舖位租務表現難有起色，需待疫情消退後，才會有好轉。