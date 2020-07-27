翠華23萬續租佐敦地舖　劈租四成　租金重返十八年前水平

本港新冠肺炎確診個案大幅上升，政府宣布收緊防疫措施，包括於本周三（29日）起實施全日禁止堂食，飲食業可謂首當其衝。其中，由翠華餐廳一直租用的佐敦白加士街地舖，剛獲業主減租逾四成續租，租金「時光倒流」重返十八年前水平，完全抵銷自由行帶來的升幅。有舖位代理更透露，第三波疫情嚴峻，大部分食肆租賃交易或隨時煞停。

市場消息透露，現由翠華餐廳承租的佐敦白加士街77至81號地下連81號閣樓，雖然租約期尚餘9個月才完結，但新近已獲業主減租42.5%至23萬元續租，呎租50元。

上述地舖及閣樓，面積分別同為2,289方呎，由翠華餐廳於2002年租用，當時每月租金約24萬元，隨後經歷「沙士」再到開放「自由行」，零售餐飲市況轉好，2011年租金已上漲至每月31.46萬元，及至2017年該餐廳再度續租，月租已上升至40萬元，累積升幅逾六成，租約期由2017年5月至2021年4月。據悉，翠華原欲棄租，疫情下，業主肯大幅下調租金四成至23萬元，較十八年前再低約4.2%。

事實上，主打旅客生意的港式茶餐廳翠華餐廳，近一年已關閉逾十間分店，如正向旺角朗豪坊的砵蘭街244號的舖位、面積約2,300方呎，月租曾高達86萬元，惟翠華棄租，該舖位新近獲另一食肆以每月約58萬元租用，跌租約32.5%或28萬元。

代理：餐飲租賃隨時煞停

對於政府新增更嚴格的限制，盛滙商舖基金管理行政總裁李根興認為，此舉將大大影響舖位生意，因禁止堂食，大多數市民將留在家中吃飯，上班時則自備膳食。他預計，新限制將對面積500方呎以上的商舖影響最大，預計在今年底前，核心區舖位租金將下挫40%至50%，民生區也估跌20%至30%。

利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，由於疫情第三波相當嚴峻，估計未來一至兩個月內，大部分食肆租務將會停止、「唔傾住」。他又透露，該公司早前為三間食肆洽租舖位，惟情況突然惡化，預料該三宗租務亦要擱置。