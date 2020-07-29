鄧成波灣仔全幢物業4.5億元放售　兩年劈價1億元

投資者積極出售旗下物業。市場消息透露，舖王鄧成波（波叔）或相關人士持有的灣仔軒尼詩道168至170號煥然樓全幢物業，目前正在市場放售，意向價約4.5億元。波叔於2018年曾以5.5億元放售上址，即兩年間叫價下調1億元、減幅18%。市傳該物業近日獲買家洽購中，惟未到價。若交易以賣方意向價落實，將較2016年購入價升約五成。

該物業樓高約13層，總面積約18,920方呎，新買家購入物業，預計重建可提高總樓面面積至約2.8萬方呎。據悉，鄧氏於2016年10月份透過兒子、Stan Group主席鄧昇耀的太太葉靄璇名義，以3.03億元購入上址。

灣仔煥然樓（深灰色外牆）現以4.5億元放售。

翻查資料，鄧成波家族近年積極放售旗下物業，如2018年7月份，委託代理行以招標形式推出12項物業，涉及市值共逾80億元。當中包括上述灣仔煥然樓全幢、柯士甸道太極大樓的85.42%業權、尖沙咀嘉麗大廈90%業權，鐵路大廈地舖、旺角豉油街61至67號地盤及銀城廣場逾五成業權，和深水埗黃金大廈商舖等。至於新界區方面，當時放盤物業包括西貢花園地下入口及1樓、屯門藍地住宅地等。