【移民賣樓】豪宅業主看淡前景 　劈價740萬沽天鑄四房戶

本港政經局勢不明朗，有豪宅業主選擇劈價賣樓，套現移民。何文田天鑄3座低層C室，實用面積1,142方呎，四房連雙套房間隔，原本開價約3,500萬元，終大幅劈價740萬元，至2,760萬元成交，減幅達21%。

中原地產九龍豪宅高級分區聯席董事伍國俊指，該業主為一名投資者，過去把上述單位用作收租，過去半年已經交吉。由於該業主看淡香港前景，打算移民，希望盡快沽出上址套現，故減幅較大，成交呎價為24,168元。

低市價兩成 賺幅仍可觀

伍氏又指，目前同屋苑的同類四房放盤，叫價最低也要約3,500萬元，呎價約3萬元，反映上述成交較市價低兩成。不過，縱然是次大幅劈價，賺幅仍非常可觀，參考原業主於2016年12月以2,082萬元購入上址，持貨4年，現易手帳面仍大賺678萬元，單位期內升值約32.6%。

有西九龍投資者連環沽出3個物業，包括一伙君滙港兩房戶，成功套現約2,730萬元。

西九龍投資者連沽3伙減磅

此外，西九龍也有投資者連環沽貨。香港置業高級營業董事馬泰陽指出，奧運站君滙港6座高層H室兩房戶，實用面積482方呎，原叫價950萬元，終減至920萬元易手，低市價5%。

他指出，上述君滙港易手單位原業主為一名投資者，自6月起已累積出售3項住宅物業，包括同屋苑的3座高層D室，以及長沙灣昇悅居2座中層D室，兩物業成交價為980萬及830萬元。以此計算，沽出3項物業合共套現2,730萬元。