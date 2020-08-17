衛訊棄守十年舖　新租約10萬較高位跌六成　平絕西洋菜南街

受反修例風波加上肺炎疫情影響，目前西洋菜南街吉舖比例高達兩成。其中，百寶利商業中心地下一列舖位，向來是電訊商兵家必爭之地，高峰期一連至少8家電訊商，新近有電訊公司以10萬元承租其中一舖，屬該段最平的長租舖位租金。

市場消息透露，該西洋菜南街1A至1K號百寶利商業中心地下1號舖，建築面積約500方呎，早前叫租約13萬元，近日獲新租戶以每月約10萬元租出，呎租約200元，新租約屬長租，租戶料為電訊公司。是次成交月租料為登打士街至亞皆老街一段西洋菜南街內，最平的長租舖位租金。

高峰期月租23萬元

據了解，上述舖位的現租戶為衛訊電訊，已租用逾10年，即將遷出。該舖位在2011年時，月租曾高達23萬元，不過隨後一直向下調整，2016年降至21.5萬元，至2019年則為18萬元。以新租金計算，該舖位月租較高峰期累積回落57%。

百寶利商業中心以至毗鄰兆萬中心地下一列的舖位，高峰期一連有至少8家電訊商，包括中國移動、SmarTone、電訊數碼、CSL等。

旺角西洋菜南街1A至1K號地下1號舖，由衛訊電訊承租逾十年。

旺角警署對面地舖7萬租出 平過16年前

去年位於示威活動頻常發生的地區，舖位租金亦大幅回落。土地註冊處資料顯示，旺角太子道西157號別樹華軒地下13號舖，建築面積約532方呎，以每月約7萬元租出，呎租132元，租約期由今年7月至2022年7月。

是次成交月租較2004年的7.5萬元再低6.7%。據了解，該舖業主於2018年9月以3,850萬元購入上址，即租金回報約2.1厘。