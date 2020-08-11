西洋菜南街驚現22間吉舖　兩成空置創新高　未來一年靠短租吊命

新冠肺炎疫情持續逾半年，核心消費區吉舖湧現。本報記者7月底於旺角直擊西洋菜南街及其周邊6條街道，即合共7條街道，發現多達69間吉舖。其中，人流最暢旺的西洋菜南街一段，吉舖多達22間，佔該段地舖舖位總數逾兩成，數量較今年初急升1.75倍。有服裝品牌自用舖位35年終結束營業，也有手錶品牌落戶一年旋即棄租，空置情況之嚴峻，前所未見。有業界人士估計，未來一年街舖也要靠短租戶「吊命」，除非業主願意接受新租較舊租金回落六至七成，不然空置情況將進一步惡化。

西洋菜南街過去多年一直為區內最主要的街道，亦是連鎖電器店、化妝品店、鐘錶品牌、服裝店及小食店等的集中地，吸引大量消費人流。不過隨著網購盛行、加上去年社會事件及疫情雙重夾擊，零售市況每況愈下，街內空置率持續攀升。

據記者觀察，截至7月底，由登打士街至亞皆老街的一段西洋菜南街，全段有約103間地舖，吉舖卻多達22間，比例約21%，另有6間短租舖位，無論吉舖及短租個案數量，均為歷來最多的水平。

Texwood自用35年終結業

其中，由亞皆老街至奶路臣街的一段西洋菜南街，短短100米內竟然有多達11間吉舖及1間短租舖，屬重災區。最受人注目為多年來經營Texwood 蘋果牌牛仔褲的舖位，位於西洋菜南街與亞皆老街交界的單邊「當眼」位置，面積約1,800方呎，自用長達35年後，終在今年3月初結業，現時該舖每月叫租約80萬元。

Texwood蘋果牌牛仔褲自用舖在西洋菜南街與亞皆老街交界位置。（蔡偉南攝）

手錶店落戶一年即棄租

此外，由國際鐘錶集團Swatch旗下浪琴錶（Longines）租用的西洋菜南街69號地下及閣樓，面積約1,500方呎，剛在7月份也結束營業，現時意向月租25萬元。該品牌於2013年以每月約68萬元承租該舖，較當時的租戶影音店的舊租金搶高七成。惟今天重新招租，意向租金已較當時回落逾六成，即「打回原形」。

至於西洋菜南街64號地舖，面積約500方呎，由手錶店DW（Daniel Wellington）於2019年年中承租，不過「極速」於今年7月份退租，即承租僅約一年已不敵零售困境而遷出，目前叫租約40萬元。

空置情況嚴重，個別地段更有不少吉舖「打孖上」，如西洋菜南街68號及70號兩個地舖物業，面積分別為2,000及1,800方呎，分別已經交吉了16個月及12個月，現分別叫租約78萬及80萬元。

2萬呎巨舖改為短租 每月少收230萬

由於目前街內空置情況嚴重，不少舖位業主也願意接受短租。其中，最矚目為百寶利商業中心地下、一樓至三樓的2萬方呎巨舖，原由美國時裝品牌FOREVER 21 以每月逾260萬元承租，惟去年11月起，業主已改以每月約30萬元短租予本地時裝品牌Barhaus。

美聯旺舖高級營業董事許諾謙表示，西洋菜南街空置極度嚴重，情況尤如尖沙咀最多吉舖的加連威老道，街內各零售商及飲食行業通通「死晒」，估計未來一年都要靠短租「吊命」。他解釋，若未來兩至三個月，街內吉舖未能租出，接近年底時就更難獲承接，屆時恐怕只能倚靠利是封店或電話配件店等短租戶，支撐至明年。

他又稱，除非業主願意接受新租金較舊租金回落六成至七成，否則難以找到長租租戶，空置情況將惡化下去。

代理：減租都冇人夠膽租

喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文則認為，西洋菜南街的空置情況為前來未見，由年初起，部分租戶要求業主減租協助渡過難關，也有部分選擇「關門唔做生意」，以節省人工支出，亦有商戶不交租直接遷出，情況相當惡劣。

他又指，其實6月份整體市況已有好轉，不少食肆的生意回復約六成，不過7月份遇上疫情第三波爆發，再次打沉全港零售餐飲行業。他又稱，過去半年就算減租都冇人夠膽租，估計空置情況仍要維持一段日子。