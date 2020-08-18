周末兩盤交鋒　帝御．金灣加推94伙　恆大．睿峰賣85伙

香港小輪（050）及帝國集團旗下的屯門青山公路帝御．金灣，今天加推94伙，其中45伙連同上一張價單的123伙，合共168伙將於本周六（22日）開售。

最新上載的6號價單涉及94伙，實用面積由290至547平方呎，包括14伙連天台特色戶。最平一伙為5座19樓15室，面積215方呎，折實售368.104萬元，呎價17,121元；最貴一伙為3座19樓01室連天台，面積547方呎，折實價862.356萬元，呎價15,765元。

較首批提價逾一成

整批單位的折實平均呎價約15,193元，較上周加推的5號價單折實均價14,745元，加價3%，若相比首張價單折實每呎13,578元，加幅更達11.9%。負責銷售的恒基營業(一)部總經理林達民表示，目前項目已收票約1.05萬張，超額認購約61倍。

此外，林達民亦介紹了連私人花園的特色戶「綠意金灣」，涉32伙，面積由185至527方呎，包含開放式至兩房一套，花園面積31至346方呎不等。發展商傾向以招標形式出售，預計單位呎價逾2萬元。其中6伙已於早前發售。

長沙灣恆大‧睿峰合共提供414伙，去年底已開始銷售。（資料圖片）

恆大‧睿峰加推47伙 入場544萬

另外，中國恒大（3333）旗下長沙灣恆大‧睿峰今日加推47伙，連同之前公布的單位，合共85伙亦會於本周六發售 。單位由開放式至三房不等，實用面積由224方呎起，另設5個首度推出的三房一套單位，實用面積全為 639 方呎。

其中，最平開放式單位為東翼10樓D室，面積224方呎，以價單定價約618萬元，最高可享12%折扣，折實價約544萬元。而兩房及三房單位買家可額外享「代繳從價印花稅」稅務回贈，上限為成交金額3%。當中，兩房入場單位為東翼6樓B室，面積439方呎，折實價約940萬元。

恆大‧睿峰早前推出的183個單位，截至昨午已累沽逾145伙，佔可售單位近八成，套現逾12億元。