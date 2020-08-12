帝御．金灣提價2%加推123伙　料下周六發售

香港小輪（050）及帝國集團旗下的屯門青山公路帝御．金灣銷情理想，發展商積極加推新一批單位。負責銷售的恒基營業(一)部總經理林達民表示，該盤加推全新的5號價單，加價2%或以上，新一輪銷售料於下周六（22日）展開。

據該盤最新上載的5號價單資料，新一批單位提供123伙，價單售價介乎319.1萬至788.8萬元，呎價13,612至21,946元。扣除最高100天現金即供的6%優惠後，折實售價約299.95萬至741.47萬元，呎價約12,795至20,629元。

帝御．金灣過去兩輪銷售合共售出369伙，一房及兩房戶各佔225伙及66伙，而開放式戶則佔78伙，套現逾17億元，平均成交呎價約14,237元，最高成交價及呎價分別為728.84萬及19,163元。林氏續稱，項目會所將提供24小時多功能健身室及空中瑜伽室等設施。

澐灃洋房1.8億沽創項目新高

此外，永泰地產(0369)及萬泰集團旗下九肚山澐灃錄得大額成交，項目洋房1號連兩個車位，透過招標形式以1.8億元沽出，創項目新高價，物業實用面積5,129方呎，成交呎價35,095元。物業採四房四套間隔，提供3,016方呎的私人花園及泳池。