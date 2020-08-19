【一日一撻】新盤市場8月錄19宗撻訂　殺訂金額最多逾百萬

樓市去向未明，有買家看不清後市，心態虛怯，寧願棄購撻訂離場。本報統計，新盤市場單計8月份首19日，已累積錄得19宗一手樓撻訂個案，即平均一日一宗。

新近一宗為大埔海日灣II 10座3樓L室，實用面積304方呎，一房間隔，於去年4月以475.6萬元成交，呎價15,645元。買家當時選用建築期付款，簽署臨約及其後兩個月內，須支付樓價10%作訂金，即47.56萬元，餘款於交樓時付清。最新顯示交易於昨日 （18日）終止，訂金料被沒收。

海日灣II原定今年年底入伙，惟發展商提早在今年5月起出信通知買家收樓，買家需在一個月內準備資金支付「尾數」，不排除部份買家上會出現困難。

帝御‧金灣連錄3宗撻訂

此外，屯門青山公路帝御‧金灣，亦先後錄得3宗撻訂個案，均屬於300餘方呎的一房單位，料發展商合共殺訂約70萬元；其次，北角維峯．浚匯近日推售貨尾，亦連錄兩宗撻訂。包括26樓A室，原於本月（5日）以約876萬元售出，最終未有完成交易，料損失5%訂金，即約43.8萬元。另大埔白石角嘉熙早前亦連錄兩宗兩房戶撻訂。

若以金額計，則以愉景灣意堤涉額最多。據成交紀錄冊，該8座6樓B室，面積1,379方呎，去年2月以2,254.66萬元成交，惟買家本月4日終止交易，料損失逾約112萬元訂金。

銀行按揭審批轉嚴格

而撻訂後即使重售亦未必有條件「賣貴啲」，如屯門OMA by the SEA便有單位在撻訂後重新招標，9日內再度以442.5萬元易手，成交價卻較之前下跌9.8%。

事實上，經濟環境轉差，失業率持續向上，銀行的按揭審批亦較以往嚴格，有代理指，部分買家心態虛怯，寧願「蝕少少」棄購離場，亦有可能預算不足，在收樓時才發現要「抬錢」上會，終被逼撻訂，又相信稍後撻訂情況會持續。