啟德跑道區項目獲批建兩幢31層高大樓　涉102萬呎住宅樓面

屋宇署今公布，6月份共批出23份建築圖則，其中港島6份、九龍9份及新界8份，包括11項住宅及商住發展、4項商業發展、6項工廠及工業發展，以及2項社區服務發展。

其中，由嘉華（173）、會德豐（020）及中海外（173）合組財團以127.3億元奪得的啟德跑道區第4A區1號地盤，獲批准興建兩幢31層高的住宅大廈，另設一幢6層高的會所，及政府、機構或社區大樓，住宅樓面約102.4萬方呎，非住宅樓面5.2萬方呎。

另信置（083）、嘉華及招商局置地合作的將軍澳日出康城第11期項目，則獲批建兩幢48至52層高的住宅大廈及休憩設施，另有一層平台及4層停車場，住宅樓面涉約95.6萬方呎。

接逾3,100宗有關僭建物舉報

屋宇署同時發出23份入伙紙，包括港島6份、九龍4份及新界13份。其中住宅用途的建築樓面面積有135,229平方米，共1,365個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為51,240平方米。

6月份新落成樓宇的報價總值約為72億元。此外，該署批准9項拆卸樓宇工程，涉及9幢樓宇／其他建築物。同時，6月接獲3,174宗有關僭建物的舉報，並發出1,040張僭建物的清拆令。