全港最貴街市舖　元朗牡丹街舖每呎逾9萬沽　投資者：分分鐘摸頂

疫情下，旅客幾近絕跡，零售核心區舖位租售價受重挫，但民生地段舖位卻疫市破頂，元朗牡丹街新近有一街市舖位，以呎價高達約9.25萬元成交，高於部分位於銅鑼灣及旺角等購物區的地舖。有投資者直言，疫情近尾聲，現買街市舖位，分分鐘「摸頂」，籲買家勿摸頂。

現由魚檔5.6萬承租

市場消息透露，元朗牡丹街2至20號合益廣場地下B4號舖，建築面積270方呎，設入則閣143方呎，合共413方呎，新近以約2,500萬元沽出，單以地舖計算，成交呎價92,593元，料為全港呎價最貴的街市舖位。該舖位現由魚檔以每月約5.6萬元承租，新買家享2.6厘回報。

該舖原業主於2011年4月份以2,000萬元購入上址，早前放售曾叫價3,980萬元，惟未獲承接，現減價近四成易手。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，上述舖位放盤已久，但原業主心雄，叫價過高。日前金管局「減辣」放寬工商舖按揭成數，加上業主願意一減再減，新買家遂追價入市，新成交價較市值低約5%。

李根興指，疫情減退後，街市舖轉型一般較難，買家不應過份高追。

李根興：疫情尾聲 不宜過份高追

他又指，是次舖位成交呎價逾9萬元，貴過不少旺角及銅鑼灣舖位。但他亦指，目前接近疫情尾聲，現在買街市舖位分分鐘「摸頂」。他料疫情減退後，購買力會回流去其他類型商舖，街市舖的租金及售價可能會回落，而街市舖轉型一般較難，買家不應過份高追。

翻查資料，今年6月份，粉嶺亦錄得成交呎價高昂的街市舖，區內聯安街17號地下A舖，建築面積380呎，原業主開價3,600萬元，最終以2,950萬元成交，呎價高達約77,632元。