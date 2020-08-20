減辣後首宗舖位成交　西環地舖2000萬沽低市價一成

金管局昨（19日）出招「減辣」，放寬非住宅物業按揭貸款的限制，將按揭成數上限由4成上調至5成，商舖市場率先受到刺激。西環皇后大道西一個由餐廳承租的舖位，今日（20日）以約2,000萬元易手，低市價一成，成為減辣後首宗舖位成交個案。不過，荃灣鱟地坊仍有舖位以蝕讓價2,280萬元沽出，帳面蝕470萬元，若連同洗費，蝕讓金額將超過600萬元。

「米芝蓮」租戶承租

市場消息透露，上述舖位為皇后大道西420至424號冠華大廈地下B舖及入則閣樓，面積約1,300方呎，設入則閣樓約600方呎，原業主早前叫價2,500萬元，今日以約2,000萬元沽出，低市價一成，呎價1.5萬元。原業主於2011年5月以1,600萬元買入上址，持貨約9年帳面升值約25%。

該舖位現由獲得「米芝蓮」評鑑和推介的書湘門第餐廳承租，每月租金5.75萬元，租約期至2022年7月底，租金回報3.45厘。

荃灣鱟地坊地舖2280萬沽 帳面蝕470萬

此外，荃灣鱟地坊80至84號華成樓B座地下B1舖，面積1,000方呎，早前叫價2,800萬元，市傳以約2,280萬元易手。據悉，原業主於2016年12月以2,750萬買入該舖位，即持貨不足4年帳面蝕讓470萬元20.6%。該舖位現由麵店以每月約8萬元承租。