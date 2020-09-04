【疫境求存】Party Room開業半個月即遭煞停　兩日變身由蝕轉賺

疫情稍稍緩和，政府放寬更多餐飲、娛樂場所的限聚措施，不過派對房間（Party room）卻不在放寬之列。任職空少的King，因為疫情而「停飛」，遂與大學時期認識的好友Candice決定疫市創業，於今年6月底在觀塘一幢工廈開設Party room。惟不足兩周，第三波疫情爆發，政府宣布7月15日起實施一連串收緊防疫措施，King坦言當刻「好徬徨」。不過，他們即時變招，生意出乎意料地「由蝕轉賺」。

因疫情開業 也因疫情停業

「我大學時一直都有個創業夢，嗰時已經好想開Party room，香港地方又唔夠，我地呢啲年輕人好想擁有自己既私人空間，可以享樂同休息，好彩搵到佢（Candice）肯夾份。」任職空少的King表示，疫情下工作幾乎停頓，在學的Candice課堂一律轉以網上形式授課，兼職工作亦因為「WFH」而暫停，主要收入來源被切斷，同時有大量空餘時間，故決定創業。

二人大約投入了10萬元資金，包括以月租約1.2萬元，租用觀塘一工廈約560方呎的樓面。Candice指，「初初諗住疫情初期，大家唔敢係公園、餐廳呢啲公眾地方逗留太耐，Party room可以畀佢地逗留，又可以同朋友聚下。」殊不知，開業約半個月，只有約6、7單生意。後來疫情反彈，政府更索性禁止Party room開業。

平均兩日才有一單生意

因為疫情而開業，也因為疫情而停業。「當初有8人限聚，我地就推出包場優惠，但當限聚令由4人再收緊至2人、再到停業，連政府第二波既防疫抗疫基金援助，也因為我地趕唔上開業，而申請唔到資助。」只靠底薪過活的King直言，「幾乎拎曬成份糧去交租」。

二人在疫情間「好得閒」，King(左)工作幾乎停頓，而Candice的課堂亦轉以網上形式。

「疫境」轉型 兩日大變身

凡事總有出路，既然不能繼續營業，他們開始研究發展其他業務的可能。King直言，「做生意唔可以坐喺度等疫情過，而係要靈活多變，呢個靈活係真係即時、立刻」。

所以，他們決定把派對房間改裝成辦公室，以較相宜的價錢為朋友提供工作場地，既可作寫字樓、會議用途，也有分間細房作為貨倉，再靠一些人脈，做音響或外國代購生意，收入比停業前多兩倍，扣除成本後收入由虧轉盈。

「我地用左兩日時間改裝，先係將兩星期前辛辛苦苦搬番黎既梳化賣走，然後又係網上搵辦公室檯櫈，幾個人合力搬番黎，即刻開始接生意。」King笑指，「好辛苦！以為開舖之後就唔洗再搬。」

雖然生意未上軌道，但他們認為是一次寶貴經驗，也更了解未來發展方向，「真係要肯捱，解封（防疫措施）之後又要做番派對房間，又要再搬過，但都冇得怕辛苦」。Candice續指，「雖然賺唔多，但都叫捱過左一段時間，達到收支平衡，夠俾租金之餘，仲有少許利潤。」

King形容他們是塞翁失馬，焉知非福，在「疫境」下尋找到新的出路，當刻除了等待派對房間解封外，亦會準備優化現時的業務，希望可以「愈做愈大」。