【多圖】樓價貴空間細　共居大廈疫市擴張三年開4幢

本港樓價高踞不下，租金升幅也相當驚人，年青人想擁有自己的私人空間，仿似是遙不可及。正因如此，針對年輕客源的共享生活空間（Co-living Space）近年尤如雨後春筍。來自印度、具從事房地產經驗的Sachin Doshi，為共居空間企業Weave Living 的創辦人，短短三年內已在港開設3幢共居大廈，他認為，港樓價高昂，房屋面積空間有限，而且租住房屋質素參差，疫市下將繼續開拓第4幢全新共居空間。

在港租樓質素參差

Sachin Doshi 曾於澳洲從事房地產業務，13年前獲委派來港工作和定居，及後看準本港的房屋問題，決定自立門戶，在2017年及去年先後在太子及紅磡開設共居大廈Weave on Boundary及Weave on Baker。

彈性短租服務 迎合受疫情影響人士

集團首幢位於太子的共居大廈，至今已營運3年，入住率維持94%，本月底，集團將在大角咀開設第三間共居大廈Weave on Anchor。而位於西營盤的第四幢共居大廈，也有望年底開業。

疫市下擴張，Sachin Doshi 深信「共享租住房屋有很大的發展潛力，因為市場有源源不絕的住屋需求，特別是經濟條件受是次肺炎疫情影響的住客。」共居大廈提供一個月的短期服務，收費模式較彈性，入場門檻低，有助此類住客解決財務問題。

Sachin Doshi表示，共居大廈在租約及租金上較彈性，入場門檻低。（黃舒慧攝）

Doshi 以他個人經驗為例，「我在港居住的單位面積很有限，搬家時，原有的傢私不適合新居，變相又要重新添置家具。」但共居大廈已提供基本設備，一些非經常使用的家電、設備可放在共享空間，毋須在有限的地方浪費空間，對環境、人、資源的運用也是負責任，另集團有團隊負責房間的維修工作。

他深信共享居住的出現，不單止反映居住方式的改變，亦反映社會開始注重可持續發展。

外國住客佔一半 親改設計迎需求

面對愈趨激烈的競爭，要在不同的共居空間中突圍而出，Doshi 表示每幢大廈的空間設計、服務及質素，均花上不少心思。他曾因為構思房間設計而苦惱失眠，鎖碎如電源插座及USB放置位置、房間的門應向左或右開等也一絲不苟。

甚至連每種房型的名字，Doshi 都仔細構想，棄用市面上常見的「城景房」、「豪華房」等字眼，改用簡單及時尚的名稱如「Studio Queen」、「Studio Luxe」等。

四分之一住客為學生

除解決實際住屋問題，Doshi 強調共居大廈的其他功能，包括幫助住客建立社交生活，他形容共居是「absolutely（絕對地）容易與人交朋友」。旗下共居大廈的香港與外國住客人數約各佔一半，當中約25%為學生，其餘在職人士住客，既有從事網球運動、律師，也有醫生、護士、飛機師等行業。為了讓來自不同地方、專業界別的住客拉近距離，旗下共享空間經常舉辦活動，涵蓋飲食、運動、以至投資類。

↓↓↓大角咀Weave on Anchor環境（按圖放大）↓↓↓

大角咀項目月租8,600元起

本月底開業的大角咀項目，前身為酒店，樓高19層，全幢共有逾35,000方呎，設有193間房間，分單人及雙人房兩種，實用面積約71方呎至146方呎，月租由8,610元至16,800元不等，租金已包括管理費、水電煤及上網等雜費，每周也會提供打掃房間服務。據知暫收逾40個申請。

↓↓↓太子Weave on Boundary、紅磡Weave on Baker環境（按圖放大）↓↓↓